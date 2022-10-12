هجوم صاروخي يستهدف حقل خور مور للغاز شمالي العراق

قالت مصادر امنية ان حقل خور مور للغاز في قضاء جمجمال غربي محافظة السليمانية في اقليم كردستان شمالي العراق تعرض مساء الاربعا الى قصف بعد صواريخ، ودون ان ترد على الفور أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات.

ونقلت شبكة رووداو الإعلامية عن شاهد عيان قوله إن الهجوم أسفر عن "إندلاع النيران في الحشائش ومخلفات الحقل"، في حين لم يحدد المكان الذي انطلقت منه الصواريخ حتى الآن.



وقالت مديرية الدفاع المدني في جمجمال، بأن فرقها تمكنت من السيطرة على الحريق الذي لم يسفر عن أضرار.

وتتولى شركة دانة غاز الإماراتية وفق اتفاق مبرم مع إقليم كردستان منذ عام 2007، إنتاج وتسويق وبيع النفط والغاز الطبيعي من حقلي كورمور وجمجمال في إقليم كوردستان.

بعد إعلان حزب الاتحاد الوطني الكردستاني تمسكهم ببرهم صالح كمرشح لرئاسة الجمهوية..

مليشيات #إيران تبعث برسالة واضحة عبر قصف صاروخي يستهدف حقل كورمور للغاز في قضاء جمجمال بمحافظة #السليمانية.

.....#العراق #smc pic.twitter.com/t58qQlqxod — مركز شعاع الإعلامي ـ smc (@shuaamed) October 12, 2022

وسبق ان تعرض حقل خور مور إلى هجمات أخرى لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عنها.

وقالت قوات الامن في اقليم كوردستان في شهر آب الماضي انها ضبطت منصة لاطلاق الصواريخ كانت تنوي استهداف الحقل.

واتهم رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني حينها جهات لم يسمها بانها تستهدف الحاق الضرر بالمصادر المالية والاقتصادية للإقليم.