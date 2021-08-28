هجوم صاروخي يستهدف قاعدة أمريكية على حدود الكويت

أطلق مجهولون 3 صواريخ من داخل الأراضي العراقية على القاعدة العسكرية الأمريكية عند معبر جريشان الكويتي البري مع العراق.

وبين مصدر أمني أن صاروخين اثنين سقطا في محيط القاعدة العسكرية، أما الثالث فقد عبر القاعدة باتجاه الأراضي الكويتية دون معرفة مكان سقوطه.

وأشارالمصدر إلى أن المعلومات المتوفرة لدى السلطات العراقية تفيد بعدم رصد سقوط أية خسائر بشرية.

وكان مصدر أمني كويتي أن هجوما صاروخيا استهدف قاعدة أمريكية كان داخل الحدود العراقية ولم يستهدف أي منشأة داخل حدود الكويت، لافتاً إلى أن القاعدة الأمريكية في منطقة جريشان أزيلت قبل أعوام.

ونقلت صحيفة الأنباء الكويتية على موقعها السبت أن الوضع الحدودي مستقر ولم يحصل أي حجز للقوات هناك.

وفي الأشهر الأخيرة، يشن مجهولون هجمات متكررة بالصواريخ وطائرات مسيرة مفخخة وعبوات ناسفة تستهدف السفارة الأمريكية وقوات التحالف الدولي، بقيادة واشنطن، في أرجاء العراق.

وتتهم واشنطن فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران بالوقوف وراء الهجمات؛ إذ هددت مراراً باستهداف القوات الأمريكية إذا لم تغادر البلاد.

وتأتي الهجمات الجديدة، رغم توصل بغداد وواشنطن، في 26 يوليو/ تموز الماضي، إلى اتفاق يقضي بانسحاب القوات القتالية الأمريكية من العراق بحلول نهاية العام الجاري.