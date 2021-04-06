هجوم على سفينة ايرانية في البحر الاحمر

كشفت تقارير ومعلومات ايرانية عن تعرض سفينة تتبع لحكومة طهران الى هجوم بحري خلال ابحارها في مياه البحر الأحمر وفي وقت سابق أفادت تقارير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتعرض سفينة تابعة للحرس الثوري الإيراني لهجوم في البحر الأحمر قبالة سواحل إريتريا.

وقالت وكالة "تسنيم" المقربة من الحكومة الإيرانية، نقلا عن مصادر لم تحددها أن سفينة "إيران ساويز" تم استهدافها في مياه البحر الأحمر بألغام بحرية ألصقت بهيكلها.

وأوضحت الوكالة أن "سافيز" ناشطة في المنطقة منذ عدة سنوات لدعم قوات "الكوماندوز" الإيرانية في مهماتها لمرافقة سفن تجارية.

ولفتت الوكالة مع ذلك إلى أنه لم يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي للحادث.

وتقول إيران إن سفينة "سافيز" تجارية لكن تقارير إعلامية نشرت سابقا تزعم أنها تمثل قاعدة أمامية للحرس الثوري الإيراني لإجراء عمليات التجسس.

ويأتي ذلك في وقت تتهم فيه إسرائيل بالوقوف وراء عشرات الهجمات على السفن الإيرانية في هذه المنطقة، حيث كانت بعض العمليات تستهدف توريدات النفط من إيران إلى سوريا، بينما كانت أخرى متعلقة بالمحاولات الإيرانية لنقل أسلحة إلى سوريا أو لبنان.

وسبق أن اتهمت الحكومة الإسرائيلية مرارا إيران بأنها نفذت هجوما على سفينة تابعة لإسرائيل كانت تقل سيارات في خليج عمان يوم 25 فبراير.

وقال مسؤولو أمن إسرائيليون إن الرد على هذا الهجوم لا مفر منه، بينما تنفي إيران أن تكون لها أي علاقة بالحادث.