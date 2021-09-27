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هجوم على ماكرون بـ "بيضة"

منشور 27 أيلول / سبتمبر 2021 - 01:22
ماكرون
ماكرون

تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لهجوم ببيضة من احد الاشخاص وذلك أثناء مروره بجانبه خلال زيارته لمعرض في مدينة ليون.

أظهر فيديو كيف قام أحد الأشخاص بضرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بجسم يشبه الكرة الصغيرة يشتبه بانها بيضة 

 

وما ان لامس الجسم المشبوه رأس الرئيس من الخلف حتى تحلق افراد الحراسة حولة فيما قام عناصر اخرون باحتجاز شاب في مكان معزول في المكان 

 

 


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