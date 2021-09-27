هجوم على ماكرون بـ "بيضة"

تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لهجوم ببيضة من احد الاشخاص وذلك أثناء مروره بجانبه خلال زيارته لمعرض في مدينة ليون.

أظهر فيديو كيف قام أحد الأشخاص بضرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بجسم يشبه الكرة الصغيرة يشتبه بانها بيضة

🥚🇫🇷TENTATIVE D’OMELETTE - En visite à Lyon, ce lundi matin, Emmanuel Macron a été la cible d’un jet d’œuf. L’auteur a été interpellé (Lyon Mag). pic.twitter.com/BRs9VpQQAE — 🌐Le Globe (@LeGlobe_info) September 27, 2021

وما ان لامس الجسم المشبوه رأس الرئيس من الخلف حتى تحلق افراد الحراسة حولة فيما قام عناصر اخرون باحتجاز شاب في مكان معزول في المكان