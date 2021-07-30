هجوم على مجلس عزاء وسط العراق يسفر عن ضحايا

قالت خلية الإعلام الأمني التابعة لرئاسة الوزراء العراقية ان "اعتداء ارهابيا"ا استهدف الجمعة، مجلس عزاء في في محافظة صلاح الدين وسط البلاد، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا.

ولم تقدم الخلية في التغريدة التي نشرتها على حسابها في موقع تويتر مزيدا من التفاصيل بشأن الهجوم الذي قالت انه وقع في منطقة البو جيلي بناحية يثرب في محافظة صلاح الدين، مرجئة ذلك الى وقت لاحق.

اعتداء إرهابي على أحدى مجالس العزاء في منطقة البو جيلي بناحية يثرب في محافظة صلاح الدين، مما ادى الى وقوع عدد من الضحايا جراء هذا الحادث الإرهابي، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً... — خلية الإعلام الأمني🇮🇶 (@SecMedCell) July 30, 2021

وقالت قناة "روسيا اليوم" نقلا عن مراسلها في العراق ان أن مجموعة من عناصر تنظيم "داعش" شنوا هجوما على مجلس العزاء، مشيرة الى سقوط ستة قتلى على الأقل.

وأعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق إرسال تعزيزات عسكرية إلى ناحية يثرب عقب الهجوم.

وذكرت في بيان صحفي، أن "اللواء 41، أرسل تعزيزات عسكرية إلى مكان التعرض الإرهابي".

وأضافت، أن "القوة وصلت إلى منطقة (ألبو جيلي) التابعة لناحية يثرب على خلفية التعرض الإرهابي، بهد إسناد الأجهزة الأمنية المتواجدة في المنطقة".