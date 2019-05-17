هجوم على نائبة لبنانيةظهرت مفطرة في رمضان

وجدت نائبة لبنانية نفسها في موقف محرج وتعرضت لهجوم كاسح بعد ان ظهرت تحتسي فنجان قهوة في شهر رمضان
نائبة المستقبل عن المقعد "السني" في بيروت رولا الطبش تضرب من جديد، فنجان قهوة في يوم رمضان!— sally rachid ♊️🇱🇧 (@sally_rachid28) ١٦ مايو ٢٠١٩
ملاحظة: يلي بدو يقلي معذورة،حتى لو، بالدين ما بتجوز المجاهرة.
عالقليلة احترمي مشاعر طائفتك! أخلاقيا يعني! عيب#اعتذري_من_الله👈#نائبات_المستقبل pic.twitter.com/hQ3M0VZDX8
وظهرت النائبة في البرلمان اللبناني عن تيار المستقبل رولا الطبش، مفطرة خلال تقديمها العزاء للبطريرك مار بشارة بطرس الراعي في وفاة البطريرك مار نصرالله بطرس صفير
بدك تحاسب النائب اللي انتخبته حاسبه على أدائه التشريعي، على اذا نفذ وعوده الانتخابية . حياته و طقوسه الشخصية ما حدا اله معها !و اذا انت منتخبها لتطبيق شريعة السنة فكنت ما تنتخبها من الاول لانها مش محجبة ، مش الحجاب فريضة ؟ الدين شأن خاص ! كل التضامن مع رولا الطبش .— Dima (@DimaSadek) ١٦ مايو ٢٠١٩
وياتي الهجوم كون النائبة منتخبه عن المقعد السني بالبرلمان ، ورغم اقرار المعلقين بحريتها الا انهم طالبوها بالسترة
كل التضامن مع النائب #رولا_الطبش في وجه الحملة المقيتة التي تتعرض لها. هي حرة في ممارسة دينها كما تشاء. فلنحاسبها في عملها التشريعي بدل التلهي بهكذا أمور تعود بالبلد الى الوراء. بالمناسبة، هل كنا سنشهد كل هذا الهجوم لو كان رجلا يشرب القهوة في رمضان لا امرأة؟ pic.twitter.com/aN8wc2woye— NicoleHajal (@NicoleHajal) ١٦ مايو ٢٠١٩
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