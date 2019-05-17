هجوم على نائبة لبنانيةظهرت مفطرة في رمضان

وجدت نائبة لبنانية نفسها في موقف محرج وتعرضت لهجوم كاسح بعد ان ظهرت تحتسي فنجان قهوة في شهر رمضان

نائبة المستقبل عن المقعد "السني" في بيروت رولا الطبش تضرب من جديد، فنجان قهوة في يوم رمضان!

ملاحظة: يلي بدو يقلي معذورة،حتى لو، بالدين ما بتجوز المجاهرة.

عالقليلة احترمي مشاعر طائفتك! أخلاقيا يعني! عيب#اعتذري_من_الله👈#نائبات_المستقبل pic.twitter.com/hQ3M0VZDX8 — sally rachid ♊️🇱🇧 (@sally_rachid28) ١٦ مايو ٢٠١٩



وظهرت النائبة في البرلمان اللبناني عن تيار المستقبل رولا الطبش، مفطرة خلال تقديمها العزاء للبطريرك مار بشارة بطرس الراعي في وفاة البطريرك مار نصرالله بطرس صفير

بدك تحاسب النائب اللي انتخبته حاسبه على أدائه التشريعي، على اذا نفذ وعوده الانتخابية . حياته و طقوسه الشخصية ما حدا اله معها !و اذا انت منتخبها لتطبيق شريعة السنة فكنت ما تنتخبها من الاول لانها مش محجبة ، مش الحجاب فريضة ؟ الدين شأن خاص ! كل التضامن مع رولا الطبش . — Dima (@DimaSadek) ١٦ مايو ٢٠١٩

وياتي الهجوم كون النائبة منتخبه عن المقعد السني بالبرلمان ، ورغم اقرار المعلقين بحريتها الا انهم طالبوها بالسترة