هجوم على نائبة لبنانيةظهرت مفطرة في رمضان

منشور 17 أيّار / مايو 2019 - 02:47
ظهرت النائبة في البرلمان اللبناني عن تيار المستقبل رولا الطبش، مفطرة
ظهرت النائبة في البرلمان اللبناني عن تيار المستقبل رولا الطبش، مفطرة

وجدت نائبة لبنانية نفسها في موقف محرج وتعرضت لهجوم كاسح بعد ان ظهرت تحتسي فنجان قهوة في شهر رمضان


وظهرت النائبة في البرلمان اللبناني عن تيار المستقبل رولا الطبش، مفطرة خلال تقديمها العزاء للبطريرك مار بشارة بطرس الراعي في وفاة البطريرك مار نصرالله بطرس صفير

وياتي الهجوم كون النائبة منتخبه عن المقعد السني بالبرلمان ، ورغم اقرار المعلقين بحريتها الا انهم طالبوها بالسترة

 

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