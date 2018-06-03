هجوم غير مسبوق لصحيفة إيرانية على بوتين وصفته بالمحتال

هاجمت صحيفة إيرانية مقربة من الرئيس حسن روحاني موسكو بشدة؛ بسبب تحول الموقف الروسي من التواجد الإيراني في سوريا.

وعنونت صحيفة "قانون"، المحسوبة على التيار الإصلاحي، صفحتها الأولى بعنوان "المحتال" تحت صورة بوتين، في إشارة إلى سياسة بوتين مع الإيرانيين في سوريا، والتي اعتبرتها "سياسة نصب واحتيال ينفذها بوتين تجاه إيران في سوريا".

وقالت "قانون": أعلن المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة أن بلاده اتفقت مع إسرائيل على انسحاب القوات الإيرانية من سوريا، ويتوقع من الشعب الإيراني، الذي يحتج على محاباة الغرب للنظام الإسرائيلي قاتل الأطفال، أن يحتج أيضا على السياسات الروسية في سوريا كذلك".

واتهمت "قانون" تيارا داخل المحافظين، أطلقت عليه "التيار الروسي"، بالوقوف ضد أي موقف إيراني سيتخذ ضد روسيا.

واعتبرت الصحيفة الموقف الروسي الأخير بمثابة "توثيق العهود مع الصهاينة، العدو الرئيسي للإيرانيين".

وأضافت: "التحالف الإسرائيلي - الروسي يسحق تحت أرجله الدماء التي سالت في سوريا، ولكن يبدو أن طبيعة الروس التي تتسم بعدم الوفاء تاريخيا تتجلى هنا مرة أخرى، لتستمر الخيانة".

وطالبت الصحيفة طهران بالرد رسميا على خيانة الروس، وقالت: "هذا التوجه الروسي تجاه إيران تسبب في الكثير من الاحتجاجات بين الإيرانيين، وانتقد المحللون والخبراء هذه الاعتداءات الروسية على إيران، ولكن حتى الآن السلطات الرسمية الإيرانية لم ترد على هذه الثرثرة الروسية، وعليهم أن يتعاملوا مع وثيقة الخيانة الروسية".

وحول أهمية التواجد الإيراني في سوريا، قالت صحيفة قانون: استنادا إلى الجهود التي بذلتها إيران في سوريا، والتكاليف والأثمان التي تكبدتها هناك، وألّا تسمح للبلدان التي تسعى إلى تحقيق مصالحها الخاصة باتخاذ القرارات نيابة عن الشعب الإيراني"، في إشارة إلى الموقف الروسي الأخير.