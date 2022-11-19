هجوم لداعش في سيناء: مقتل 7 عسكريين والسيطرة على مبان حكومية

افادت مصادر امنية واعلامية مصرية بمقتل 7 عسكريين من القوات المسلحة في هجوم نسب لتنظيم داعش في سيناء، وقالت المصادر ان "الارهابيين" شنو هجوما على مدينة القنطرة وسيطروا على عدة مبان حكومية ومدرسة، فيما لم تعلق السلطات المصرية بشكل رسمي على الهجوم

ونقل موقع العربي الجديد القطري عن المصدر الامني قوله ان الهجوم الذي وقع على مدينة القنطرة شرق، التي تقع ضمن نفوذها قناة السويس، والتابعة إدارياً لمحافظة الإسماعيلية، فجر اليوم السبت منسوب لتنظيم "ولاية سيناء" الموالي لتنظيم "داعش" وقد اسفر عن "استشهاد 7 جنود " فيما انقطعت شبكات الاتصال والإنترنت عن المدينة.

ونقلت عن مصادر قبلية ان المهاجمين سيطرو على عدة مبان حكومية ومدرسة وكلية صيدلة في المنطقة حيث اندلعت اشتباكات مع قوات الامن والجيش التي تحرس المبان وقد هرعت قوات الشرطة والجيش ومسلحي القبائل لصد الهجوم

ونقلت المصادر عن مسؤولين امنيين تأكيدهم بمقتل ضابطين وخمسة مجندين، في حصيلة أولية للهجوم، فيما اصيب اخرين وتم اسعافهم الى المشفيات

وكان اخر هجوم لتنظيم "داعش" تم قبل ثلاثة أشهر، عندما حاول السيطرة على قرية جلبانة القريبة من قناة السويس، إلا أن قوات الجيش والمجموعات القبلية صدت الهجوم،ونقلت المصادر عن قائد الكتيبة 101 صاعقة قتل قبل أقل من أسبوعين، في هجوم بمنطقة جلبانة.