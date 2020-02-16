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هجوم "للنصرة" غرب حلب.. واسقاط 5 طائرات مسيرة قرب مصفاة حمص

منشور 16 شباط / فبراير 2020 - 11:05
دبابة للجيش السوري
دبابة للجيش السوري

أفاد ناشطون بأن هجوما عنيفا شنته فصائل "النصرة"، اليوم الأحد، على محور كفر حلب الخاضع لسيطرة الجيش السوري

وأضاف الناشطون أن "هيئة تحرير الشام" بدأت الهجوم بتفجير عربة مفخخة تزامنا مع قصف مدفعي تركي مكثف استهدف كفر حلب وميزناز، بعد ليلة من الاشتباكات على محور الشيخ دامس وركايا سجنة بريف إدلب الجنوبي.

وقالت مواقع معارضة إن الهجوم كبد الجيش السوري "خسائر فادحة"، فضلا عن تدمير راجمة صواريخ جراء القصف التركي.

ويأتي الهجوم إثر التقدم الذي أحرزته قوات الجيش السوري في ريف حلب الغربي وسيطرته مؤخرا على قريتي "عاجل" و"عويجل" غربي حلب.

كما تمكنت قوات الجيش السوري، اليوم الأحد، من تعطيل وإنزال 5 طائرات مسيرة إلكترونيا، كانت تحاول استهداف مصفاة حمص، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية.

وكانت مصفاة حمص وعدد من معامل ومحطات الغاز تعرضت في 4 فبراير الجاري لاعتداءات بقذائف من طائرات مسيرة، أدت إلى نشوب حرائق ووقوع أضرار مادية.

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