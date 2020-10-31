فرنسا: اصابة كاهن في هجوم مسلح واعتقال مشتبه فيه

أفادت مصادر في الشرطة الفرنسية باحتجاز رجل يشتبه بأنه على صلة بالهجوم على كاهن في مدينة ليون، اليوم السبت.

وأوضحت المصادر، في حديث لوسائل إعلام، أن عناصر شرطة احتجزوا الرجل في مقهى بالدائرة الـ3 في ليون، مضيفة أنه لم يتم العثور على أي أسلحة بحوزته.

ولم تبين المصادر مع ذلك ما إذا كان هذا الشخص مشتبها فيه بتنفيذ الهجوم.

وفي وقت سابق أكدت الشرطة الفرنسية، يوم السبت، إصابة كاهن في كنيسة خلال هجوم مسلح بمدينة ليون، السبت، بينما لا يزال منفذ الهجوم طليقا.

وقال المصدر إن الكاهن تعرض لإطلاق النار مرتين في حوالي الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي بينما كان يغلق الكنيسة، ويتلقى العلاج في الموقع من إصابات تهدد حياته.

BREAKING - Massive manhunt for the terrorist who shot an Orthodox priest in a Greek church in #Lyon is now underway.pic.twitter.com/zBhYOzRNst — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) October 31, 2020

وفيما طالبت الداخلية الفرنسية المواطنين بتجنب الدائرة السابعة في ليون حيث حصل اطلاق النار، افيد بأن حالة الكاهن خطرة فقد اعلنت صحيفة "leprogres" الفرنسية، إن الشرطة ضربت طوقا أمنيا ووصلت وحدات خاصة إلى منطقة الحادثة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في "حوالي الساعة 4 مساءً (بالتوقيت المحلي)، أصيب قس برصاصة بندقية مقطوعة بينما كان يغلق كنيسته في الدائرة السابعة في ليون".

ولفتت الصحيفة إلى أن "الجاني لا يزال هاربا، ويطلب من الجميع تجنب المنطقة".

وبحسب قناة "بي.إف.إم الفرنسية"، "تعرض كاهن أرثوذكسي بالقرب من كنيسة الأرثوذكس في الدائرة السابعة من مدينة ليون إلى إطلاق نار، مما أدى إلى إصابته بجراح خطرة، وقد لاذ المعتدي بالفرار".

وقالت القناة إن الهجوم وقع عندما كان الكاهن يغلق الكنيسة، حيث أطلق المهاجم عليه النار مرتين.

وبحسب عدد من وسائل الإعلام الفرنسية، يبلغ عمر المهاجم نحو 40 عامًا. ودعا وزير الداخلية الفرنسي إلى تجنب منطقة ليون، حيث وقعت حادثة إطلاق النار.

وجاء الهجوم بينما تواصل السلطات الفرنسية، تحقيقاتها بشأن الهجوم الذي نفذه شاب تونسي، الخميس الماضي، وأسفر عن مقتل 3 أشخاص في مدينة نيس، جنوبي البلاد، فيما تتضحُ التفاصيل أكثر فأكثر بشأن العملية التي روعت البلد الأوروبي وأعادت نقاش مكافحة التطرف إلى الواجهة