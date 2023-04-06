هجوم مسلح على مقرات منافسي اردوغان على الرئاسة

تعرّض المقر الإقليمي لحزب «الشعب الجمهوري» الذي يعدّ أكبر أحزاب المعارضة التركية في إسطنبول لهجوم مسلح (الخميس)، في سياق سلسلة من الهجمات المسلحة على مقرات احزاب المعارضة التركية قبيل الانتخابات العامة بشهر واحد تقريبا

والاسبوع الماضي هاجم مسلحون مقرات لحزب «الجيد» شريكه في تحالف «الأمة» المعارض، ووقالت رئيسة فرع حزب الشعب الجمهوري جنان قفطانجي أوغلو: "أطلق مجهول 6 إلى 7 رصاصات في محيطه، لكن أياً منها لم تصبه"

وقالت الشرطة انها وجدت طلقات خرطوش فارغة، كما يجري تفريغ كاميرات المراقبة في محيط المبنى

والاسبوع الماضي تعرض مبنى حزب «الجيد» الذي تتزعمه ميرال أكشينار، في إسطنبول، لاطلاق نار حيث أصابت رصاصتان الطابق الأرضي وقاعة المؤتمرات في الطابق الثاني، وقالت الشرطة ان المبنى أُصيب بالصدفة أثناء إطلاق حارس أمن في أحد المباني الرصاص بعد ملاحظة 3 أو 4 أشخاص حاولوا دخول المبنى الذي يتولى حراسته بغرض السرقة

وقال رئيس حزب «البلد» المرشح للرئاسة، محرم إينجه على تويتر: «أدين الهجوم المسلح على مقر حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول... أقدم أطيب تمنياتي لأصدقائي في الحزب... لن ترهب حزب الجيد ولا حزب الشعب الجمهوري ولا حزب البلد مثل هذه الاستفزازات والهجمات».