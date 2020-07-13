هجوم مسلح على مواقع للجيش اللبناني ومصرع جندي

قالت قيادة الجيش اللبناني في بيان، اليوم الاثنين، إن مسلحين فتحوا النار على عدة مواقع عسكرية ودورية في منطقة بعلبك في سهل البقاع، الليلة الماضية، ما أسفر عن مقتل جندي.

وجاء في البيان: "بتاريخه حوالي الساعة 00.45 أقدم عدد من المسلحين على إطلاق النار باتجاه دورية للجيش ومراكز عسكرية في طليا وبريتال والخضر ودورس، حيث أسفر ذلك عن استشهاد أحد العسكريين، الذي صودف مروره في المحلة.. وقد سبق ذلك يوم أمس إقدام المطلوب، عباس المصري، على إطلاق النار في الهواء عند حاجز دورس أثناء محاولته المرور بالقوة بسيارته نوع جيب بي أم برفقة المدعو، جعفر العفي، فردّ عناصر الحاجز على إطلاق النار، ما أدى إلى إصابة المطلوب عباس المصري والمدعو جعفر العفي، فنُقلا على أثرها إلى مستشفى دار الأمل الجامعي - بعلبك للمعالجة".