هجوم يستهدف حافلة للحرس الثوري جنوب شرقي إيران

أعلن الحرس الثوري الإيراني عن "إصابة شخص وفقدان آخر إثر هجوم إرهابي على حافلة تقل قوات الوحدة الهندسية في الحرس الثوري جنوب شرق البلاد".

وقال في بيان: "في عمل جبان هاجمت عناصر من الجماعات الإرهابية القوات الهندسية للحرس الثوري الإيراني في منطقة بام بشت بمحافظة سراوان بإقليم سيستان بلوشيستان جنوب شرق البلاد، حيث كانت قواتنا الهندسية تعمل على خدمة الأهالي في شق الطرق في إحدى القرى".

وأوضح أنه "خلال هذه العملية الإرهابية أصيب موظف هندسي وفقد آخر"، مشددا على أن "مثل هذه التحركات اليائسة لن تعيق مواصلة قواتنا تقديم الخدمات لأبناء تلك المناطق".

وكانت وسائل إعلام إيرانية أفادت بأن تنظيم "جيش العدل" نفذ هجوما مسلحا استهدف سيارة للحرس الثوري بمدينة سراوان جنوب شرق إيران.

و"جيش العدل" منظمة وجماعة معارضة إسلامية في إقليم سيستان وبلوتشستان في إيران، بدأت نشاطها بعد أشهر من إعدام عبد الملك ريغي زعيم حركة "جند الله" البلوشية بعد اعتقاله خلال محاولته السفر إلى قرقيزستان عبر إرغام الطائرة التي كانت تقله على الهبوط في بندر عباس جنوبي البلد.

