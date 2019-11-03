هجوم يستهدف قافلة عسكرية اميركية في شمال سوريا

تقع المنطقة التي شهدت الهجوم تحت سيطرة مسلحين مدعومين من القوات التركية والجيش الوطني السوري..

علن الجيش الروسي أن الولايات المتحدة أبلغت روسيا بأن قافلة عسكرية أميركية هوجمت الاحد، من قبل مسلحين مدعومين من تركيا قرب مدينة تل تمر في ريف الحسكة بشمال شرقي سوريا.

وقال مركز المصالحة الروسي في بيان انه "تم عبر خط تجنب الاشتباك ، تلقي معلومات من الجانب الأمريكي تفيد بأنه في 3 نوفمبر / تشرين الثاني ، تم إطلاق النار على قافلة للقوات الأمريكية تتحرك على طول الطريق السريع M4 باتجاه الحدود مع العراق، على بعد ستة كيلومترات غرب مدينة تل تامر".

وتقع المدينة تحت سيطرة مسلحين مدعومين من القوات التركية والجيش الوطني السوري.. ولم يسجل ضحايا في الهجوم.

وسجل مركز المصالحة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 31 حالة انتهاك لوقف إطلاق النار في مناطق خغض التصعيد، إذ أطلق مسلحون النار على تجمعات سكنية في كل من حلب واللاذقية وحماة.

وفي وقت سابق أفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية، بمقتل عضو في فريق طبي أمريكي من تايلاند جراء "عدوان تركي" على قرية الرشيدية في ريف تل تمر شمال شرق سوريا.

وجاء هذا التحرك بعد بدء الولايات المتحدة سحب قواتها من سوريا، خاصة من منطقة الأعمال القتالية، فيما حذر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، من إصابة أي أمريكي جراء العملية، مشيرا إلى أن حدوث ذلك سيؤدي إلى "مشاكل كبيرة".

وفي 9 أكتوبر الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه بالتفاهم مع موسكو.