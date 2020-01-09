هجوم يستهدف قوات خاصة شمال غربي العاصمة الصومالية

حملت السلطات الصومالية حركة “الشباب” مسؤولية الهجوم، بينما لم تعلن الحركة مسؤوليتها عنه.

استهدف مسلحون الخميس، تمركزا للقوات الخاصة الصومالية في منطقة “أفغوي” شمال غربي العاصمة مقديشو، وسط أنباء عن سقوط قتلى وجرحى.

ونقل مراسل الأناضول عن السلطات المحلية، أن مسلحين فجروا قنبلة بموقع لتمركز القوات في المنطقة، تلاه اشتباك بأسلحة خفيفة بين الجانبين.

وحملت السلطات الصومالية حركة “الشباب” مسؤولية الهجوم، بينما لم تعلن الحركة مسؤوليتها عنه.

وقال عبد الرزاق محمد، وزير الأمن الداخلي السابق نائب البرلمان، في بيان إن “الجيش الوطني الصومالي تمكن من التصدي للمسلحين وإبعادهم عن المنطقة”.

وأشار إلى أن جنديين اثنين جرحا وأصيب عدد غير محدد من المدنيين، دون الإدلاء بمزيد من المعلومات.

