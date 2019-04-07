هجوم يستهدف نقطة تفتيش شرقي السعودية

نقطة تفتيش سعودية/ أرشيفية

أفادت وكالة أنباء رويترز نقلا عن وسائل إعلام سعودية، يوم الأحد، بأن هجوما استهدف نقطة تفتيش شرقي المملكة العربية السعودية.

وقالت قناة "العربية" التلفزيونية السعودية إن 4 مهاجمين استهدفوا نقطة "أبو حدرية" شرق السعودية بالقنابل، مشيرة إلى أنهم حاولوا تجاوز النقطة الأمنية في طريقهم للفرار خارج البلاد

وأضافت أن قوات الأمن السعودية تمكنت من قتل اثنين والقبض على اثنين آخرين.

وأشارت القناة السعودية إلى أن 3 من مهاجمي النقطة الأمنية شرق السعودية ضمن قائمة المطلوبين في القطيف.