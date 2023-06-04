هددها بفيديوهات فاضحة.. إحالة المتهم بابتزاز راندا عبد السلام إلى "الجنايات"

أمرت النيابة العامة بالجيزة بتحويل المشتبه به الذي قام بابتزاز الفنانة المصرية راندا عبد السلام وتهديدها بنشر صور خادشة لشرفها ومقاطع إباحية مزيفة إلى محكمة الجنايات.

وفي منشورها الأخير على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كتبت الفنانة رالمصرية عبارة غامضة ومقتضبة تقول "كش ملك".

هذا المنشور أثار الفضول والتساؤلات لدى متابعي راندا عبد السلام حول المعنى الحقيقي لهذه العبارة، لكنها أعقبت على المنشور بتعليق آخر قائلة: "أنا مش عازفة عليكم في البوست ده وهرد على كل واحد فيكم"، ولكنها لم تقم بالرد على استفساراتهم.

مقاطع إباحية ل راندا عبد السلام

وتشير أوامر الإحالة إلى أن المشتبه به قد هدد المجني عليها راندا حسن إبراهيم السيد عبد السلام كتابةً بنشر أمور خادشة لشرفها، من خلال زعمه نشر صور ومقاطع إباحية لها، وتضمن التهديد طلبًا لمبلغ 50 ألف جنيه.

مقاطع إباحية تنتهك خصوصية راندا عبد السلام

كما نشر المشتبه به أخبارًا عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" حول وجود صور ومقاطع إباحية تنتهك خصوصية راندا دون موافقتها، سواء كانت هذه المعلومات المنشورة صحيحة أم لا، وقد أنشأ وأدار حسابًا خاصًا على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بهدف ارتكاب الجرائم المشار إليها والتي تعاقب عليها قانونًا.

بالإضافة إلى ذلك، قام المشتبه به بإزعاج ومضايقة راندا عبد السلام من خلال سوء استخدام الهاتف المحمول، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



