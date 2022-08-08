هدم منزليْ أسيرين فلسطينيين بالضفة الغربية

هدم فجر الإثنين جيش الاحتلال الإسرائيلي، منزلين يعودان لأسيرين فلسطينيَين شمالي الضفة الغربية.

وقامت "إسرائيل" بهدم منزلي أسعد الرفاعي (19 عاما)، وصبحي أبو شقير (20 عاما) في قرية رمانة بمحافظة جنين

وهدم المنزلين بواسطة جرافات عسكرية، حيث تم هدم منزل أبو شقير المكون من 3 طوابق، فيما تم هدم طابق واحدة من عمارة سكنية تقطنها عائلة "الرفاعي".

وتتهم السلطات الإسرائيلية "الرفاعي" و"أبو شقير" بتنفيذ عملية إطلاق نار في 5 مايو/ أيار الماضي، أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 4 آخرين في مدينة "إلعاد" وسط إسرائيل.

وقبل تنفيذ عملية الهدم اندلعت مواجهات بين القوات الإسرائيلية والسكان، أسفرت عن إصابة العشرات بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.