هدنة جديدة في السودان لـ 24 ساعة

أعلن الجيش السوداني موافقته على هدنة لمدة 24 ساعة تبدأ مساء الأربعاء "بغرض تيسير النواحي الإنسانية"، كما اكدت قوات الدعم السريع عن هدنة تبدأ من الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء 19 أبريل/ نيسان الجاري.

ياتي الاتفاق بعد فشل الهدنة السابقة في لحظاتها الاولى ، وقالت قوات الدعم السريع في بيان "تمت الموافقة على هدنة لمدة 24 ساعة تبدأ من الساعة السادسة من مساء اليوم الأربعاء وحتى السادسة من مساء يوم غد الخميس" واشارت الى التزامها "التام بوقف كامل لإطلاق النار" وقالت القوات "نأمل أن يلتزم الطرف الآخر بالهدنة حسب التوقيت المعلن".

من جهتها قالت قوات الجيش التي يشرف عليها وزير الدفاع عبدالفتاح البرهان أن "القوات المسلحة تعلن موافقتها على هدنة لمدة 24 ساعة تبدأ من الساعة السادسة من مساء اليوم (17:00 ت.غ) وتنتهي بتمام الساعة السادسة (17:00 ت.غ) من مساء غد الخميس الموافق 20 أبريل 2023.. وذلك بغرض تيسير النواحي الإنسانية على أن يلتزم الطرف الآخر بتحديدات الهدنة".

وتستمر المعارك في السودان لليوم الخامس على التوالي بين الجانبين في الخرطوم ومدن أخرى، وتبادل الطرفان اتهامات ببدء كل منهما هجوما على مقار تابعة للآخر