هدنة جديدة لـ 72 ساعة بعد معارك ضارية في السودان

اعلن بيان سعودي اميركي عن توصل طرفا النزاع في السودان إلى وقف لإطلاق النار لمدة 72 ساعة اعتبارًا من صباح الأحد، وذلك في اعقاب معارك ضارية وقصف متبادل ادى الى سقوط عدد من المدنيين

وقال البيان أن "الرياض وواشنطن تعلنان عن "اتفاق ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء السودان لمدة 72 ساعة اعتبارًا من تاريخ 18 - 21 حزيران/يونيو الساعة 6 صباحاً بتوقيت الخرطوم"

وحسب البيان فقد اتفق الطرفان على امتناع الطرفين لإطلاق النار سوف يمتنعان عن التحركات والهجمات واستخدام الطائرات الحربية أو الطائرات المسيرة أو القصف المدفعي أو تعزيز المواقع أو إعادة إمداد القوات، أو الامتناع عن محاولة تحقيق مكاسب عسكرية في أثناء وقف إطلاق النار.

يرافق ذلك السماح بحرية الحركة وإيصال المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء السودان. وضرورة الالتزام التام بوقف إطلاق النار وتوقف حدة العنف. في حال عدم التزام الطرفين بوقف إطلاق النار لمدة (72) ساعة، فسيضطر المسهلان إلى النظر في تأجيل محادثات جدة.

وقبيل الاعلان عن الهدنة قالت السلطات الصحية السودانية إن 17 شخصا بينهم خمسة أطفال لقوا حتفهم في ضربة جوية في جنوب العاصمة الخرطوم يوم السبت وقالت المصادر "تعرضت منطقة اليرموك بمنطقة مايو جنوب الحزام لقصف جوي سقط على أثره عدد من الضحايا المدنيين".