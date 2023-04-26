فيديو: هدنة هشه وعمليات نهب وسرقة في الخرطوم

بدا فريق الأمن القومي التابع للرئيس جو بايدن الاتصالات مع قادة عسكريين من طرفي الصراع في السودان لدعم وقف دائم للقتال هناك، فيما عبر المبعوث الاممي عن تشاؤمه وسط هدنات هشه يتم الاتفاق عليها، فيما تواصل الدول اجلاء رعاياها وتحدث الجيش السوداني عن عمليات نهب وسرقة في بعض المناطق

اتصالات اميركية في السودان

وقالت كارين جان-بيير، المتحدثة باسم البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن بلادها تعمل مع شركاء ومجموعات مدنية سودانية في سبيل وقف دائم لإطلاق النار وترتيبات إنسانية. وتضغط لتمديد وقف إطلاق النار في السودان، بالتنسيق مع شركاء إقليميين ودوليين للمساعدة في تشكيل لجنة للإشراف على مفاوضات.

ولم تعلن واشطن عن الاطراف التي تحادثت معها الا ان المتحدثة اكدت إن الولايات المتحدة ترغب في مساعدة الطرفين المتناحرين على التوصل إلى طريق لوقف القتال

تشاؤم اممي

من جهته قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان إن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم بوساطة اميركية “يبدو صامدا في بعض المناطق حتى الآن” الا انه كشف عن عدم جدية الاطراف المتنازعة “للتفاوض بجدية وهو ما يشير إلى أن كلا منهما يعتقد أن بإمكانه تحقيق نصر عسكري على الآخر” وسط دعوات من الاحزاب والمجتمع المدني السوداني الطرفين المتحاربين لوقف المعركة

تطورات ميدانية في السودان

على الصعيد الميداني أكدت القوات المسلحة السودانية التي يقودها الفريق عبدالفتاح البرهان استقرار الموقف العملياتي، لافتة إلى أن هناك خروقات من قبل الميليشيا المتمردة التي تحاول القيام بعمليات تحشيد إضافية لقواتهم المندحرة من كردفان ودارفور

وأضاف الجيش السوداني : «الموقف في جميع الولايات مستقر تماما، وشهدت مناطق عدة تسليم أعداد كبيرة من أفراد المليشيا المتمردة لأنفسهم ومعداتهم، استجابة لصوت العقل وحقنا للدماء».

بعضها تحت تهديد السلاح.. عمليات نهب وسرقة في #الخرطوم في ظل غياب تام للشرطة وتبادل للاتهامات بين الجيش و #الدعم_السريع#السودان#الحدث pic.twitter.com/GBpC1k2YsC — ا لـحـدث (@AlHadath) April 25, 2023

وكشف الجيش السوداني عن عمليات نهب وسرقة وقال في بيانه : «شهدت مناطق واسعة من العاصمة حوادث نهب لممتلكات المواطنين، ونهب لمخازن شركة دال وسيقا وشركة إل جي بمدينة بحري، إضافة لنهب لبعض سيارات توزيع المواد الغذائية لبعض الشركات في الحاج يوسف ونهب سيارات خاصة لمواطنين في منطقة شارع الستين وأحياء متفرقة بالعاصمة».