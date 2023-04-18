هدنة 24 ساعة في السودان وسط سباق للسيطرة على الاماكن الاستراتيجية

وافق طرفا النزاع في السودان على هدنة لمدة 24 ساعة يبدو انها جاءت بعد ضغوط اميركية على الطرفين فيما لا يزال السباق محموم من اجل السيطرة على المناطق الاستراتيجية والمقرات الرئيسية الحساسة في البلاد، وذلك بعد مقتل 200 شخص على الاقل

وقال رئيس مجلس السيادة وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، الثلاثاء، أن الجيش السوداني سيلتزم بوقف إطلاق النار المقترح من قوى دولية ابتداء من الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي واضاف في تصريحات لـ شبكة "سي إن إن": "لم نتفق على وقت البدء، لكننا بالتأكيد سنلتزم بمقترح الآلية الثلاثية بأن تمتد (الهدنة) لمدة 24 ساعة، ابتداءً من الساعة 6 مساءً الثلاثاء".

من جهتها قالت قوات الدعم السريعانها وافقت على وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة وذلك لضمان المرور الآمن للمدنيين وإجلاء الجرحى وقال حميدتي على صفحته في "تويتر": "ننتظر المزيد من المناقشات مع وزير الخارجية الأميركي حول معالجة الانتهاكات التي يرتكبها الجيش السوداني على أفضل وجه" واتهمت الجيش السوداني بخرق الهدنة

الآلية الثلاثية، هي بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية "إيغاد".

وقالت الخارجية الأميركية إن الوزير انتوني بلينكن "شدد على الحاجة الملحة للتوصل إلى وقف إطلاق النار، للسماح بتسليم تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من القتال، ولم شمل الأسر السودانية، والتأكيد على توفير الأمان لمنظمات المجتمع الدولي في الخرطوم".

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