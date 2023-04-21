هدنه جديدة في السودان مدة 72 ساعة

البوابه - وافقت في صباح اليوم الجمعة قيادة الدعم السريع في السودان على هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة تبدأ من الساعة السادسة صباحا بتوقيت السودان .

وأشارت القيادة عبر بيان لها إلى موافقتها على هدنة انسانية مدة 72 ساعة تبدأ اعتبارا من الساعة السادسة من صباح اليوم وذلك عقب تفاهمات دولية وإقليمية ومحلية.

وبينت القيادة أن الهدنة جاءت تزامنا مع عيد الفطر المبارك وكذلك من أجل فتح ممرات إنسانية لإجلاء المواطنين وإتاحة الفرصة لهم لمعايدة ذويهم.

وقال عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوادني وقائد القوات المسلحة في كلمة له بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك: "أننا مع شعبنا العظيم سنتجاوز هذه المحنة وسنخرج منها أكثر وحدة وقوة وتماسكا.

وشدد البرهان قائلا: "على ثقة في تجاوز هذه المحنة بالدربة والحكمة والقوة وكذلك بما يحافظ على أمن ووحدة السودان والانتقال الآمن للحكم المدني.

