هدوء حذر في محاور القتال جنوب طرابلس

يسود بوجه عام هدوء حذر، نهار الخميس، على محاور القتال في الأحياء الجنوبية للعاصمة طرابلس، غير أنه تستأنف من وقت لآخر محاولات ميليشيات خليفة حفتر لاقتحام هذه الأحياء.

ونقل مراسون عن مصدر عسكري تابع لحكومة الوفاق، فضل عدم ذكر اسمه، أن “مسلحي حفتر يحاولون كل يوم اختراق محاور القتال جنوبي طرابلس، خاصة من جهة محور الخلاطات وصلاح الدين”.

وأضاف المصدر نفسه أن “قوات الوفاق شرعت فعليا في تعزيز تلك المواقع ومواقع أخرى، وخلال الأيام القادمة ستكون هناك عملية عسكرية واسعة لاستعادة السيطرة على منطقة حي الخلاطات” من ميليشيات حفتر.

وردا على تصريحات قوات حفتر بشأن إحراز تقدم كبير يقربهم من العاصمة طرابلس، أجاب المصدر مؤكدا: “مسلحو حفتر لم يحرزوا أي تقدمات تذكر على الأرض وكل ما ينشر حول تقدمهم الكبير من قبيل الأوهام”.