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هدوء على حدود غزة بعد عملية سرية فاشلة للجيش الاسرائيلي

هدوء على حدود غزة بعد عملية سرية فاشلة للجيش الاسرائيلي
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