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هدوء على حدود غزة وإسرائيل بعد إعلان حماس وقف إطلاق النار

هدوء على حدود غزة وإسرائيل بعد إعلان حماس وقف إطلاق النار
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