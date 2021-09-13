هدوء في درعا ووزير الدفاع السوري في عمان

يسود هدوء امني في مدينة درعا جنوب سورية في وقت ما تزال عملية التسويات جارية، وقالت انباء اعلامية ان وزير دفاع نظام الاسد سيصل الى الاردن خلال ايام

هدوء وتسويات في اليادودة بعد درعا

وقالت معلومات ان قوات عسكرية تابعة للجيش والأجهزة الأمنية النظامية برفقة الشرطة العسكرية الروسية، دخلت إلى بلدة اليادودة في الريف الغربي من محافظة درعا، تنفيذاً للاتفاق الذي تم عقده مع اللجان المركزية في المنطقة الغربية. حيث تم فتح مركزاً للتسوية في إحدى مدارس بلدة اليادودة على الطريق الرئيسي الواصل باتجاه مدينة درعا، بهدف تسوية أوضاع المطلوبين من أبناء البلدة.

في سياق متصل، فقد تم إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى بلدة اليادودة "الطريق الواصل منها باتجاه المزيريب ومنها إلى تل شهاب وإلى طفس، وكذلك الطريق المؤدي منها إلى مدينة درعا".

وزير الدفاع السوري في الاردن

الى ذلك نقل موقع مدار الساعة الاردني من مصادر وصفها بـ رفيعة المستوى أن وفدا سوريا كبيرا سيزور العاصمة الأردنية عمان خلال الأيام القليلة القادمة واشارت بالقول الى إن نائب القائد العام - وزير الدفاع، رئيس هيئة الأركان السوري علي أيوب، سيكون على رأس الوفد.

وفي حال صدقت المعلومات فان هذا الوفد هو الارفع القادم من سوريا الذي يزور الاردن منذ اندلاع الثورة السورية ضد نظام الاسد

وتاتي الزيارة في سياق التغيرات التي طرات على المنطقة والتي تمثلت بانهاء ملف درعا والدفع باتجاه انقاذ لبنان عن طريق خطوط الربط الكهربائي من الاردن والغاز من مصر حيث سيمر الخطان عن طريق درعا الى حمص فلبنان

ولوحظ مؤخرا بدء خطوات تقارب بين العاصمتين الأردنية والسورية، على اكثر من صعيد، كما تبادل الجانبان الزيارات الرسمية على مستويات عدة.