هذا الرجل فقد ابنه الرابع في سجون الاسد

والد الشهداء الاربعة

نعى نشطاء وسياسيين في المعارضة السورية الابن الرابع لـ فيصل هنداوي الذي قضى في اقبية سجون نظام الرئيس السوري بشار الاسد وتحديدا في سجن صيدنايا سيء الصيت بعد 7 سنوات من التعذيب

وقال الوالد المكلوم ناعيا ولده بلال:

بسم الله الرحمن الرحيم

انا لله وانا اليه راجعون

كل نفس ذائقة الموت

بمزيد من الأسى والفرح معاً ننعي بالبشرى نبأ استشهاد ولدنا بلال بن فصيح هنداوي على أيدي الجلادين في معتقل صيدنايا الإجرامي راجين الله تعالى ان يتخمده بالرحمةويقبله من الشهداء والصالحين

ونسأل الله ان لا يفجعكم بعزيز

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته