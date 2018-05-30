هذا ما بحثه زعيم التيار الصدري مع أمير الكويت (فيديو)

التقى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، بأمير دولة الكويت الشيخ صباح الجابر الصباح، خلال زيارة رسمية يجريها رئيس تحالف "سائرون" إلى الكويت.



وقال مكتب الصدر في بيان له إنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الودية الأخوية بين البلدين الجارين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيز الروابط والتعاون المشترك البناء الذي يسهم في توطيد الاستقرار والرخاء".



وأضاف البيان أن "الصدر عبر عن رؤيته لشكل الحكومة القادمة"، مؤكدا أهمية أن "تكون الحكومة وطنية وأبوية راعية لحقوق جميع المكونات والأقليات بجميع انتماءاتهم ومستظلة بالخيمة الوطنية الواسعة".

من جانبه، قدم أمير الكويت خلال البيان، "التهاني للصدر بمناسبة نجاح الانتخابات البرلمانية في العراق، وفوز تحالف (سائرون) الوطني في الانتخابات وحصوله على المرتبة الأولى".



وعلى الصعيد ذاته، قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله "إن السيد الصدر مرحب به دائما في الكويت" مشيرا إلى أن "الصدر يعد رقما مھما جدا في المعادلة السياسية العراقية".



وأوضح في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أن "ھذه الزيارة شكلت فرصة مميزة للاستماع حول الوضع العراقي بعد الانتخابات العراقية الأخيرة معربا عن تمنيات دولة الكويت بالنجاح للأشقاء في العراق بتشكيل حكومة جديدة".

وكانت وكالة "الأناضول" قد نقلت، الثلاثاء، عن مصدر سياسي مقرب من التيار الصدري، قوله إن "زيارة الصدر للكويت تأتي في إطار مساعيه لردم الهوة التي تشكلت بين العراق ودول الخليج العربي في أعقاب غزو النظام العراقي السابق لدولة الكويت (1990)، ومن ثم تولي الشيعة المقربين لإيران سدة الحكم منذ 2003".



وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "الصدر سيدفع باتجاه تحسين العلاقات مع دول الخليج من خلال الحكومة المقبلة بما يحقق التوازن في علاقات العراق الخارجية بين إيران والدول العربية".



وأشار إلى أن الصدر، يرى أن "العراق يجب أن يحافظ على علاقات متوازنة مع الجميع بما يضمن حريته في اتخاذ قراراته بناء على مصالحه وليست مصالح دول الجوار".



يذكر أن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر قد وصل بعد ظهر أمس الثلاثاء، إلى دولة الكويت وذلك تلبية لدعوة رسمية منها.