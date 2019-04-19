هذه الدولة ستصدر النفط لسورية

أعلن رئيس جمهورية القرم التابعة لروسيا سيرغي أكسيونوف انه سيصدر مادة النفط الى النظام السوري في مسعى لانتشال هذا البلد من ازمة فقدان مادة البنزين

وبدت دمشق خالية من السيارات فيما الطوابير امام محطات الوقود تمتد لعشرات الكيلومترات في مشهد نادر حدوثه في اي دوله فقيرة في العالم

الى جانب النفط فان ريس القرم سيصدر ادوات الطاقة والقمح والسكك الحديديه وقال انه سينقل المواد المطلوبه بحرا الى سورية

يُذكر أن كلاً من نظام الأسد وجمهورية القرم قد وقعا في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي اتفاقاً اقتصادياً بهدف التبادل التجاري بين الطرفين.