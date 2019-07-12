"هذه لعبة خطيرة".. إيران تدعو بريطانيا للإفراج الفوري عن الناقلة

اعتبرت ايران ان الذرائع القانونية لاحتجاز البحرية البريطانية ناقلة النفط العملاقة في جبل طارق "ليست سليمة"، وأن "الإفراج عن الناقلة في مصلحة جميع الدول".

دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي بريطانيا للإفراج الفوري عن الناقلة النفطية العملاقة التي احتجزها مشاة البحرية الملكية البريطانية الأسبوع الماضي للاشتباه في انتهاكها عقوبات أوروبية بنقل النفط إلى سوريا.

وقال موسوي لوكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء ”هذه لعبة خطيرة ولها عواقب... الذرائع القانونية للاحتجاز ليست سليمة... الإفراج عن الناقلة في مصلحة جميع الدول... على القوى الخارجية مغادرة المنطقة لأن إيران والدول الإقليمية الأخرى قادرة على ضمان أمن المنطقة“.

وحذرت إيران من الرد بالمثل إذا لم تفرج بريطانيا عن الناقلة.

وقالت بريطانيا يوم الخميس إن ثلاث سفن إيرانية حاولت اعتراض طريق ناقلة بريطانية كانت تمر عبر مضيق هرمز، الذي يتدفق عبره نفط الشرق الأوسط إلى العالم، لكنها تراجعت عندما واجهتها سفينة حربية بريطانية.

ونفت إيران أن تكون سفنها قامت بذلك.

وزادت التوترات بين إيران والغرب بعد أسبوع من احتجاز الناقلة الإيرانية وقالت لندن إن السفن الإيرانية اقتربت من السفينة البريطانية بريتيش هيريتدج، التي تديرها شركة بي.بي النفطية، في مضيق هرمز بين إيران وشبه الجزيرة العربية.

واتهم موسوي بريطانيا باحتجاز الناقلة الإيرانية تحت ضغط أمريكي. وقال لوكالة الجمهورية الإسلامية ”مثل هذه الإجراءات غير القانونية قد تزيد التوتر في الخليج الفارسي“.

ويأتي احتجاز الناقلة الإيرانية في وقت تزايدت فيه حدة المواجهة بين إيران والولايات المتحدة على مدى الأسابيع الأخيرة. ودفعت واشنطن أيضا بقوات إضافية للمنطقة للتصدي لما تصفها بأنها تهديدات إيرانية.

وقال موسوي ”عبرت إيران مرارا عن استعدادها لإجراء محادثات مع جيرانها لحل النزاعات“.