هذه مطالب دمشق بشأن اللقاء الرباعي في موسكو

البوابة - كشفت وسائل إعلام سورية، النقاب عن مطالب العاصمة دمشق، بشأن اللقاء الرباعي المزمع عقده في موسكو، بمشاركة نواب وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران.

وأشارت صحيفة "الوطن"، إلى أن المداولات بخصوص انعقاد الإجتماع قائمة بكشل جدي بين دمشق وجميع الأطراف الأخرى، وأنه في حال كانت نتائج المداولات إيجابية، فإن موعد الغجتماع سيتم إقراره في أي لحظة.

وأوضحت الصحيفة، أن مطالب دمشق الأساسية لإعلان موافقتها على الإجتماع، تتمثل بإعلان تركيا عن جدول لإنسحابها من الأراضي السورية، وكذلك وقف الدعم المقدم للمجموعات المسلحة.

من جانبه قال معاون وزير الخارجية السوري أيمن سوسان، أن مسألة مشاركة سوريا في اللقاء الرباعي على مستوى نواب وزراء الخارجية، لا تزال قيد البحث.

يذكر أن وسائل إعلام تركية، تحدثت أمس الإثنين، عن موعد اللقاء الرباعي المزمع انعقاده في العاصمة الروسية، وأنه سيكون في يومي 15 و16 من الشهر الجاري.

وعلق نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، اليوم الثلاثاء، على ما نشرته وسائل الإعلام، بخصوص الإجتماع، وقال: "إن الإستعدادات جارية".

وسيكون الإجتماع، بمثابة تمهيد للإجتماع الذي سيتم انعقاده، في وقت لاحق بحضور وزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا وإيران.