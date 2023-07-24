هرتسوغ يطرح "حل وسط" مع توسع التظاهرات ضد نتنياهو

اصيب اليوم اسرائيلي خلال قمع التظاهرات المنددة بالمصادقة على الاصلاحات التي اقترحها نتنياهو لحمايته من المحاسبة على ملفات الفساد والرشوة التي ارتكبها هو وزوجته خلال السنوات الماضية

وفيما اغلقت الطرقات الى الكنيست الذي وافق على مشروع القانون فقد قدم الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ مقترح وساطة فيما يتعلق بكل من سبب المعقولية وتجميد بقية التشريع القانوني، واكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ان غالبية قيادة المعارضة وافقو على حل وسط بشأن المعقولية - لكنهم يطالبون بتجميد كبير للتشريعات.

الا ان العقبة الوحيدة وفق الصحيفة هي مسألة تجميد التشريعات القانونية، حيث حزب الليكود يرفض التجميد لأكثر من ثلاثة أشهر، بينما رئيس المعارضة يائير لبيد يطالب بتجميد أكبر لمدة 15 شهراً.

👈إسرائيل: قام اليساريون بتقييد أيديهم عند مدخل الكنيست pic.twitter.com/PaobHqC2qn — anna⚜🦅🇮🇶🇺🇸⚜ (@annan_85) July 24, 2023

و أعربت رئيسة حزب "العمل" ميراف ميخائيلي عن معارضتها الشديدة للتسوية، قائلة إن "تسوية بشأن ديمقراطيتنا ليست حلاً. لا يوجد شيء اسمه نصف ديمقراطية".

وقال زعيم المعارضة، يائير لبيد: "من الواضح أكثر من أي وقت مضى أن المتطرفين في الحكومة قرروا دفع إسرائيل إلى الهاوية".

وتجمع عدد من المحتجين في محيط الكنيست، صباح الاثنين، قبل أن تعتقل عدد منهم وتفرق آخرين بالمياه العادمة، ومن المتوقع أن تشتد الاحتجاجات والتظاهرات في ظل فشل التوصل إلى توافق بين بشأن التعديلات القضائية.

اصابة اسرائيلي يحتج ضد نتنياهو pic.twitter.com/YMYwwtrLaR — alsiasi (@alsiasi) July 24, 2023

وصادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الإثنين، على تعديل قانون إلغاء "حجة المعقولية" بالقراءتين الثانية والثالثة، بتأييد 64 عضو كنيست، ويصبح القانون نافذاً بعد نشره في الصحيفة الرسمية، في موعد يحدّد لاحقاً وبعد توقيع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير القضاء ياريف ليفين، ورئيس الدولة إسحاق هرتسوغ عليه.

وقرّرت أحزاب المعارضة الإسرائيلية مقاطعة التصويت الأخير على قانون إلغاء "حجة المعقولية".

🇮🇱 _||~🎦〰️ UPDATE: Israel’s PM @netanyahu B. #Netanyahu #إسرائيل .. Postponing the weekly meeting of the government after PM Benjamin #نتنياهو underwent a pacemaker implantation at dawn pic.twitter.com/rWTaf9fvJu https://t.co/JhovbUxKGh — A Deniz Ekşioğlu (@_AD_CHANEL6) July 23, 2023

ورصدت عدسات الكاميرات، مواجهة حادة بين وزير الجيش، يوآف غالانت، ووزير القضاء، ياريف ليفين، خلال جلسة الكنيست، وسط أنباء عن مساع متواصلة لأطراف في الائتلاف لتخفيف مشروع القانون بشكل أحادي الجانب، لإبقاء باب الحوار مفتوح مع المعارضة، في محاولة للتوصل لاحقًا إلى تسوية حول سائل التشريعات القضائية.

🔴 #اسرائیل .

تظاهرات جناح راست (کاپلان ، تل آویو.)

در حمایت از دولت و اصلاحات قضایی. pic.twitter.com/VywzAexH1q — simon (@Xman1Simon) July 23, 2023

وهدد وزير القضاء، ياريف ليفين، ورئيس لجنة الدستور في الكنيست، سيمحا روتمان، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بإسقاط الحكومة في حال لم يتم تمرير قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية بالنص الذي قدمه الائتلاف، وفقًا لموقع صحيفة "هآرتس" العبرية.