هروب عدد من نساء الدواعش من مخيم "الهول" بسوريا

اندلعت اعمال عنف في مخيم الهول الذي يؤوي نساء مقاتلين من تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" في ريف الحسكة، في وقت تحدثت تقارير عن فرار عدد منهن، وذلك بالتزامن مع العملية العسكرية التي تشنها تركيا.

وهاجمت عدد من نساء مقاتلي التنظيم حراس المخيم وإضرمن النيران في بعض الخيم، لكن لم تتم الإفادة عن خسائر بشرية.

وقالت وسائل إعلام سورية محلية، أن بعض هؤلاء النسوة تمكن من الفرار من المخيم بعد إضرام النار ومهاجمة الحراس.

ووفق صحيفة "غارديان" البريطانية فإن قوات سوريا الديمقراطية تحتجز في مخيم الهول عشرات الآلاف من سجناء تنظيم "داعش" شرقي سوريا، من بينهم نحو ألف أوروبي و70 ألف امرأة وطفل في مخيم الهول.

وأشارت الصحيفة في مقال لـ"سايمون تسدال" بعنوان "مقامرة وخيارات صعبة أمام أردوغان"، نشرته اليوم الخميس، إلى أن إنشاء المنطقة الآمنة يعني أن تركيا ستكون مسؤولة تماما عن عشرات الآلاف من سجناء "داعش"، ما قد يجعل القوات التركية عرضة لهجمات خلايا "داعش" التي ما زالت تجوب المنطقة.

إلى ذلك، قال مسؤولان أمريكيان ومصدر عسكري كردي اليوم، إن مقاتلين أكرادا أوقفوا عملياتهم ضد تنظيم داعش في سوريا مع بدء تركيا هجوما عسكريا في شمال شرق سوريا.

وقال مصدر عسكري كردي "قوات سوريا الديمقراطية أوقفت العمليات ضد داعش لأنه يستحيل تنفيذ أي عملية في الوقت الذي تتعرض فيه للتهديد من قبل جيش كبير على الحدود الشمالية".

