هروب قائد القوة الجوية العراقي السابق من المحكمة

أقدم قائد القوة الجوية العراقي السابق الفريق الركن أنور حمه أمين على الهروب عقب جلسة لمحاكمته في بغداد الاثنين، لكنه لم يلبث ان ألقي القبض عليه من قبل قوات الامن إثر مطاردة حامية في شوارع العاصمة.

ونقلت وسائل اعلام عن مصادر أمنية قولها ان امين هرب اثناء خروجه من جلسة محاكمته في محكمة جنايات الكرخ في بغداد، مضيفة أنه جار تطويق المنطقة والبحث عنه.

وحسب المصادر فقد تم "اعتقال ابن شقيقه الذي يعمل في وزارة الدفاع معاون موقع الموصل للميرة".

ولاحقا، قالت المصادر ان قوات الامن تمكنت من القبض على أمين "وهو حاليا في مركز شرطة الصالحية" في العاصمة بغداد. مشيرة الى ان سبب هروبه امين هو "وجود حكم قضائي صادر في حقه" بالحبس الشديد لمدة سنتين عن جريمة الاضرار عمدا بأموال ومصالح نادي القوة الجوية واهدار المال العام..

ووفقا لبرقية أمنية نشرتها شبكة رووداو الإعلامية، فأنه في "تمام الساعة 1345 من يوم (16 آب 2021) تم جلب الفريق ركن طيار المتقاعد انور حمه امين من سكنة محافظة اربيل الى محكمة جنايات الكرخ كون لديه موعد محاكمة حيث تم محاكمة بالسجن 2 سنة".

وتابعت البرقية "تم استدعاء مفرزة من مركزه شرطة الصالحية وتم اصطحابه الى خارج المحكمة عندها قام الموقوف المدعو اعلاه بإخبار المفرزة بان لدية حاجات وملابس، داخل عجلته نوع مونيكا والذي يقودها ابن شقيقه المدعو العقيد ارشد صالح محمد امين يعمل في وزارة الدفاع معاون امر موقع الموصل للميرة".

وقام أمين "بالصعود الى داخل العجلة مع ابن شقيقه والملازم مهند ضابط في شرطة الصالحية بعدها قام العقيد بوضع مسدس على راس الملازم والهروب الى جهة حي العدل وعلى الفور تم قطع الشارع وايقاف العجلة حيث قام المتهم الفريق بالترجل من العجلة والهروب الى جهة مجهولة وتم القاء القبض على العقيد ارشد صالح محمد امين وضبط العجلة وبندقية نوع ام فور ومسدس نوع ولتر 9 ملم، وتم تطويق المكان وجاري التفتيش"، على المتهم، وفق البرقية.

وحسب وثيقة صادرة من محكمة جنايات الكرخ بتاريخ اليوم الإثنين، (16 آب 2021) انه تم "الحكم على المدان انور حمه آمين أحمد قائد القوة الجوية ورئيس الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية سابقا بالحبس الشديد لمدة سنتين استنادا لاحكام المادة 340 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل وذلك عن جريمة الإضرار عمدا بأموال ومصالح نادي القوة الجوية من خلال إبرام عقود مع شركات".