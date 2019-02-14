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هزات أرضية استمرت 50 يوما في تركيا ولم يشعر بها أحد

هزات أرضية استمرت 50 يوما في تركيا ولم يشعر بها أحد
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