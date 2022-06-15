زلازل تضرب إيران ويشعر بها سكان الامارات والسعودية والبحرين وقطر

ضربت سلسلة هزات أرضية تجاوزت شدة احداها 5.3 درجة على مقياس ريختر، مناطق جنوبي إيران الأربعاء، وشعر بها سكان دول بينها السعودية وقطر والبحرين والامارات.

وأفاد مرکز رصد رسد الزلازل التابع لجامعة طهران بوقوع خمس هزات ارضية خلال اقل من ساعة قرب مدينة وميناء جارك بمحافظة هرمزكان جنوبي البلاد،ودون الابلاغ على الفور عن ضحايا او أضرار.

وتمت الإشارة إلى أن إحدى الهزات بلغت شدتها 5.2 درجة على مقياس ريختر، ووقعت على عمق ثمانية كيلومترات.

ومن جانبه، نشر المركز الوطني للأرصاد بالإمارات، خريطة تظهر مركز الزلزال، قائلا إن قوته بلغت 5.9 على مقياس ريختر ووقع على عمق 10 كيلومترات.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع الساعة 10:06 بالتوقيت المحلي. وأشار إلى أن موقع الزلزال جنوب إيران.

وكانت هزة أرضية بقوة 9ر4 درجات على مقياس ريختر ضربت أمس الأول في مناطق بمحافظة اذربيجان الغربية الواقعة شمال غرب إيران.

وتقع إيران على خطوط صدع رئيسية وتشهد زلزالا واحدا بوميا في المتوسط. وفي 2003 سوى زلزال بقوة 6.6 درجات مدينة بام التاريخية، وراح ضحيته 26 ألف شخص.

كما ضرب زلزال بقوة 7 درجات غرب إيران في 2017 وقتل ما يزيد على 600 شخص واصاب أكثر من 9 آلاف آخرين.