هزة أرضية بقوة 4.1 تضرب السعودية

هز زلزال جنوب شرق المملكة العربية السعودية بقوة 4.1 على مقياس ريختر وبعمق 16 كم في الساعة 7:55 ، وفق الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية.

وقال طارق ابا الخيل المتحدث الرسمي باسم الهيئة أن الهزة الأرضية التي وقعت صباح اليوم تبعد عن الحدود السعودية حوالي 240 كم .

مشيرا إلى أنه وبناءُ على نتائج خريطة الشدة الزلزالية فلا يوجد للهزة أي تأثير على الأراضي السعودية وليس منها خطورة بسبب بعد موقع الهزة بالمسافة المذكورة.

وبين ابا الخيل أن هيئة المساحة الجيولوجية السعودية تتابع وتراقب وترصد الهزات الأرضية وتعمل على تحليلها وتحديد مصادر ونطاقات النشاط الزلزالي باستخدام 291 محطة رصد زلزالي منتشرة في كافة مناطق المملكة السعودية، واصفا الوضع بالمطمئن.



