هزة أرضية تضرب إيران ويشعر بها سكان العراق والكويت

ضربت هزة أرضية، مساء الأحد، منطقة إيلام، شمال غرب إيران، وشعر بها سكان بالعراق والكويت.

وذكرت وكالة “إرنا” الإيرانية الرسمية للأنباء أن قوة الزلزال بلغت 6.4 درجة على مقياس ريختر.

فيما قالت هيئة المسح الأمريكية إن مركز الزلزال يقع على بعد 20 كم جنوب غرب بلدة سربول الذهب بمحافظة كرمنشاه الإيرانية، وبلغت قوته 6.3 على مقياس ريختر، وبعمق 10 كم.

ولم يتضح على الفور حجم الخسائر البشرية والمادية جراء الزلازل.

فيما قال مسؤول في هيئة الأنواء الجوية ورصد الزلازل بالعراق (مؤسسة حكومية) إن الهزة شعر بها سكان بغداد وعدد من محافظات البلاد.

وأوضح علي عبد الخالق، مدير قسم الأرصاد في الهيئة، للأناضول، أن الهزة ضربت المنطقة الحدودية بين العراق وإيران، على مسافة 160 كم شمال شرق بغداد.

وتعرضت إيران لعدة زلازل متتالية خلال الصيف الأشهر الماضية؛ ما أسفر عن سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى.