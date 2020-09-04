هزة أرضية تضرب الإمارات بقوة 3.4 درجة

أعلن المركز الوطني للأرصاد بالإمارات، اليوم الجمعة، وقوع زلزال في إمارة الفجيرة شرقي البلاد في الساعة 6 و8 دقائق صباحاً بالتوقيت المحلي.

وأفاد المرصد أن قوة الزلزال بلغت 3.4 على مقياس ريختر، ووقع على عمق 10 كم.

وأضاف أنه شعر به سكان الإمارة بشكل خفيف، ولم تقع أي أضرار.

وأكد العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في إمارة الفجيرة أنهم شعروا بالزلزال وأنهم استقيظوا عليه، وأشار بعضهم إلى أنهم أصيبوا بحالة من الفزع.

وكتب خليفة المسماري: "نسأل الله العفو والعافية. حسينا فيه بشكل واضح ومخيف"، وقال أحد المغردين: "طار الرقاد، أستغفر الله وأتوب إليه".

وكانت آخر هزة أرضية وقعت في الإمارات في فبراير 2019، بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر، وضربت منطقة جزيرة قشم ورأس الخيمة.