هزة أرضية تضرب سلطنة عمان

ضربت هزة أرضية، صباح اليوم الأحد، مدينة الدقم في سلطة عمان، الواقعة على سواحل بحر العرب، وبلغت قوة الهزة 4.1 درجة على مقياس ريختر، بحسب مركز رصد الزلازل في السلطنة.

وتشهد الكرة الأرضية، عددا كبيرا من الهزات الإرتدادية، عقب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، في فجر السادس من الشهر الجاري، وخلف وراءه أكثر من 45 ألف قتيل، وعشرات آلاف المصابين، وآلاف المباني المدمرة.

وبلغ عدد الهزات الإرتدادية في المنطقة عقب زلزال تركيا، الذي بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، 4,734 هزة حتى مساء يوم الخميس الماضي، بحسب إدارة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد".

يشار إلى وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أعلن أمس السبت، عن ارتفاع حصيلة أعداد قتلى الزلازل إلى 39,672 شخصاً، مشيرا إلى أن عدد المباني التي جرى فيها البحث والإنقاذ يزيد على 20 ألفاً.

وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ بمشاركة نحو 265 ألف منقذ ومتطوع وغيرهم في مناطق الزلازل.

أما في سوريا، فقد ارتفع عدد القتلى في المناطق التي تخضع لسيطرة النظام والمعارضة على حد سواء، إلى نحو 6 آلاف قتيل، بحسب تقارير متفرقة.

وتسبب الزلزال الذي ضرب شمالي غربي سوريا، بنزوح أكثر من 171 ألف شخص إلى جانب الآلاف من الوفيات والإصابات.