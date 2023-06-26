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هزة أرضية تضرب شمال العراق

تاريخ النشر: 26 حزيران / يونيو 2023 - 09:39
هزة أرضية في شمال العراق
هزة أرضية في شمال العراق

أفادت هيئة الأنواء الجوية في إقليم كردستان شمالي العراق بحدوث هزة أرضية بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر في محافظة دهوك اليوم الاثنين.

وأكد المدير العام للهيئة، فاضل إبراهيم، وقوع الهزة في الساعة 9:42 صباحًا بالتوقيت المحلي، وأشار إلى أن عمق الهزة بلغ حوالي 2 كيلومتر.

وقد أُبلغ عن شعور بعض المواطنين في دهوك والموصل بهذه الهزة، حيث تم تحديد موقع الهزة على بُعد 12 كيلومترًا شمال غرب العمادية في محافظة دهوك.

ونصحت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي المواطنين بأخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن الشائعات والأخبار الكاذبة، والالتزام بالتعليمات الزلزالية الصادرة عن الهيئة.
 

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