هزة ارضية تضرب فلسطين

تحدث اعلاميون ونشطاء من فلسطين على مواقع التواصل الاجتماعي عن شعورهم بهزة ارضية خفيفة ، ويبدو ان الامر عابرا لكنه احدث مخاوف في ظل الانباء المتوالية عن الزلزال السوري التركي الذي اودى بحياة الالاف
وفي نبا لاحث اعلن تلفزيون فلسطين الرسمي ان الهزة "شعر بها الفلسطينيون في نابلس بالضفة الغربية" وتبعها هزة ثانية ، وقالت المصادر الاعلامية الرسمية الفلسطينية ان زلزالا بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر ضرب فلسطين، ومركزه مدينة نابلس.
من جهته أفاد مدير مركز الزلازل في جامعة النجاح الوطنية بنابلس أن مركز الهزة التي شعر بها الفلسطينيون على بعد 13 كم شمال مدينة نابلس، في صدع "الفارعة-الكرمل"، وبقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر، وبعمق 10 كم
وقالت مراكز مسح الزلازل ان عدة زلازل ضربت فلسطين المحتلة، ومراكزها نابلس، الزلزال الأول يبلغ قوته 4.4 درجة على مقياس ريختر، والثانية قوتها 4.8 درجة على مقياس ريختر.
فيما قال المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل ان الهزة الأرضية التي ضربت فلسطين كانت بقوة 4.4 درجات.
وعلى الفور وزعت ادارة العلاقات العامة والاعلام / الدفاع المدني الفلسطيني نشرة خاصة تضمنت التعليمات وذلك في ضوء ما تسجله مراكز علوم الارض وهندسة الزلازل :
- إزالة البراويز والاجسام المعلقة وتثبيت قطع الأثاث من الخزائن والرفوف بشكل جيد
- الاحتفاظ بحقيبة تحتوي على مستلزمات ضرورية كالاسعافات الاولية وعبوات مياه وطعام معلب تكفي لعدة أشخاص
- عند الشعور بالهزة الارضية الاحتماء تحت قطع الأثاث المتينة او في بيوت الدرج او تحت اطارات الأبواب
- حماية الرأس وتوزيع الادوار على افراد العائلة بأغلاق الغاز وقطع التيار الكهربائي لحين توقف الهزة
- بعد توقف الهزة مغادرة المنزل مباشرة باستخدام الإدراج وعدم استخدام المصاعد
- لا تحاول العودة للمنزل بعد مغادرته حتى الاعلان الرسمي بذلك.
- اذا كنت في المركبة أوقف مركبتك مباشرة وابتعد فيها عن المباني ولا تخرج منها حتى انتهاء الهزة .
- اذا حوصرت داخل المنزل ابقى هادئا واستخدام الطرق كوسيلة للتنبيه وإرشاد فرق الإنقاذ إليك.
- حافظ على سلامتك اولا قدم المساعدة للأطفال وكبار السن باستخدام مبادئ الاسعاف الاولي .
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