هزة ارضية تضرب فلسطين

تحدث اعلاميون ونشطاء من فلسطين على مواقع التواصل الاجتماعي عن شعورهم بهزة ارضية خفيفة ، ويبدو ان الامر عابرا لكنه احدث مخاوف في ظل الانباء المتوالية عن الزلزال السوري التركي الذي اودى بحياة الالاف

وفي نبا لاحث اعلن تلفزيون فلسطين الرسمي ان الهزة "شعر بها الفلسطينيون في نابلس بالضفة الغربية" وتبعها هزة ثانية ، وقالت المصادر الاعلامية الرسمية الفلسطينية ان زلزالا بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر ضرب فلسطين، ومركزه مدينة نابلس.

من جهته أفاد مدير مركز الزلازل في جامعة النجاح الوطنية بنابلس أن مركز الهزة التي شعر بها الفلسطينيون على بعد 13 كم شمال مدينة نابلس، في صدع "الفارعة-الكرمل"، وبقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر، وبعمق 10 كم

وقالت مراكز مسح الزلازل ان عدة زلازل ضربت فلسطين المحتلة، ومراكزها نابلس، الزلزال الأول يبلغ قوته 4.4 درجة على مقياس ريختر، والثانية قوتها 4.8 درجة على مقياس ريختر.

فيما قال المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل ان الهزة الأرضية التي ضربت فلسطين كانت بقوة 4.4 درجات.

وعلى الفور وزعت ادارة العلاقات العامة والاعلام / الدفاع المدني الفلسطيني نشرة خاصة تضمنت التعليمات وذلك في ضوء ما تسجله مراكز علوم الارض وهندسة الزلازل :