هزة ارضية خفيفة شعر بها سكان سورية ولبنان وفلسطين

ضربت هزة أرضية خفيفة فلسطين في الساعات الاولى من يوم الجمعة مركزها الشمال الغربي من مدينة أريحا قوتها 2.7 وفق ما افادت مصادر فلسطينية

فيما قال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ان الهزة شعر فيها سكان لبنان وسورية ايضا

وفي لبنان قالت مصادر اعلامية ان هزة بقوة ٤ درجات ضربت الشاطئ اللبناني بين بيروت وطرابلس و قالت انها ليست إرتيدادية

واشارت الى ان الهزة شعر بها سكان شمال فلسطين المحتلة وسوريا ولبنان

ونقلت وسائل اعلام لبنانية منها محطة "mtv" عن مديرة المركز الوطني للجيوفيزياء مارلين البراكس : "الهزة التي ضربت لبنان وقعت على بعد 5 كلم جنوب الهرمل وبلغت قوّتها 4،2 درجات"



