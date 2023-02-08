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هزة ارضية تضرب ولاية البويرة الجزائرية

تاريخ النشر: 08 شباط / فبراير 2023 - 09:06
هزة ارضية في البويرة الجزائرية
هزة ارضية في البويرة الجزائرية

تعرضت ولاية البويرة الجزائرية ليلة الاربعاء الخميس الى هزة أرضية بلغت قوتها 3.3 درجات على سلم ريختر

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وقالت مصادر متطابقة ان الهزة وقعت على على الساعة 20:42  بالتوقيت المحلي ومركزها حدد على بعد 8 كيلومترات جنوب بئر غبالو

وتقع البويرة شرق العاصمة الجزائر

وكانت النشرة الرسمية لحالة الطقس في الجزائر قد توقعت ان تتساقط الثلوج صباح الخميس حتى يوم الجمعة على عدة ولايات من ضمنها ولاية البويرة وقالت ان سمك الثلوج المرتقبة سيتراوح ما بين 10 و15 سم

وفي 15 ايار  مايو قتل شخصان وجرح 43 آخرون في هزة أرضية بقوة 5.2 درجات على مقياس رختر ضربت ولاية البويرة

 

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