هزيمة اردوغان في اسطنبول تنعش الليرة التركية

افادت معلومات مالية وتقارير البورصة عن تحسن الليرة التركية مقابل الدولار، بعد اعلان هزيمة مرشح حزب العدالة والتنمية علي يلدريم الذي يقوده الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في انتخابات الإعادة في اسطنبول

وجرى تداول العملة التركية، عند 5.7390 ليرة للدولار، وبذلك تكون العملة الأمريكية قد تراجعت بنسبة 1.35% عن سعر الإغلاق السابق، وفقا لموقع "بلومبرغ".

كما ارتفع مؤشر بورصة اسطنبول التركية (BIST) بنسبة 1.81% إلى 95728 نقطة، بعد إغلاقه الجمعة الماضية على انخفاض نسبته 0.14%.

وجاء الارتفاع بعد فوز مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو على منافسه مرشح حزب "العدالة والتنمية" الحاكم بن علي يلدريم، في انتخابات الإعادة في بلدية اسطنبول،

وقد أقر مرشح تحالف الشعب الذي يضم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بن علي يلدريم، بهزيمته أمام مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو في انتخابات رئاسة بلدية اسطنبول، وهنأه بفوزه.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن يلدريم قوله: "سوف أحرص على مساعدة إمام أوغلو في جميع الأعمال التي سيقوم بها لصالح اسطنبول".

وقد ألغت اللجنة العليا للانتخابات التركية في 6 مايو الماضي، نتائج رئاسة بلدية اسطنبول في الانتخابات التي جرت نهاية مارس، وقررت إعادتها في 23 يونيو.

وتنافس يلدريم المرشح عن تحالف الشعب" الذي يضم حزبي "العدالة والتنمية" الحاكم و"الحركة القومية" مع إمام أوغلو، المرشح عن "تحالف الأمة"، الذي يضم حزبي "الشعب الجمهوري" و"إيي" المعارضين.