هزيمة وشيكة لتنظيم داعش في آخر معقل له بسوريا

نساء ينتظرن مع أغراضهن بالقرب من الباغوز

باتت هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في آخر جيب يسيطر عليه في شرق سوريا وشيكة الأربعاء على ما يبدو مع مغادرة قافلة مدنيين المنطقة المحاصرة، حيث تقدر قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة أن بضع مئات من المتشددين لا يزالون يتحصنون فيها.

وستُدخل السيطرة على المنطقة الحرب السورية المستمرة منذ ثماني سنوات مرحلة جديدة، بعدما تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب القوات الأمريكية، فيما سيترك فراغا أمنيا ستسعى قوى أخرى لشغله.

وشاهد صحفي من رويترز قرب خط الجبهة عند الباغوز عشرات الحافلات وهي تغادر البلدة. وقال مصطفى بالي المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية إن الشاحنات تقل مدنيين.

ولا يعتقد كثيرون بأن السيطرة على القرية ستنهي خطر التنظيم، إذ لا يزال بعض المقاتلين يتحصنون في صحراء وسط سوريا كما نجح التنظيم في شن هجمات على غرار حرب العصابات في المناطق التي انتهت سيطرته عليها.

غير أنها ستركز الاهتمام على تعهدات بسحب نحو 2000 جندي أمريكي انتشروا في سوريا خلال قتال تنظيم الدولة الإسلامية، وكذلك على مصير المنطقة التي يديرها الأكراد والتي ساعد الوجود الأمريكي في تأمينها.

*مصير المنطقة التي يديرها الأكراد

هددت تركيا مرارا بالتوغل في المنطقة لأنها تعتبر وحدات حماية الشعب الكردية، التي تقود قوات سوريا الديمقراطية، منظمة إرهابية وامتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا في تركيا منذ نحو ثلاثة عقود.

وفي مواجهة هذا الاحتمال، دعت وحدات حماية الشعب الحكومة السورية في ديسمبر كانون الأول إلى السيطرة على الجزء الواقع في أقصى غرب منطقتها قرب مدينة منبج، كما تسعى الوحدات إلى مفاوضات أوسع مع الحكومة بشأن المنطقة التي تسيطر عليها الجماعة.

ودعت قوات سوريا الديمقراطية يوم الاثنين إلى بقاء ما بين 1000 و1500 من القوات الدولية في سوريا لضمان الهزيمة التامة لتنظيم الدولة الإسلامية. وقال الجنرال جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية الأمريكية إنه لا يزال ينفذ أمر الانسحاب.

ومن بين المدنيين الذين غادروا الباغوز في الأيام القليلة الماضية أسر مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية وبينهم بعض الأجانب الذين سافروا إلى العراق وسوريا للانضمام إلى التنظيم.

وشكت قوات سوريا الديمقراطية من إحجام الدول الغربية عن استعادة هؤلاء الأشخاص الذين ينظر إليهم في بلادهم على أنهم خطر أمني لكن قد يكون من الصعب محاكمتهم.

وجردت بريطانيا يوم الأربعاء شابة تدعى شاميما بيجوم (19 عاما) من الجنسية بعدما سافرت في 2015 للانضمام إلى التنظيم.

وقال مسؤولون في قوات سوريا الديمقراطية ومسؤولون أمريكيون إن وجود المدنيين في الباغوز، التي تعرضت لضربات جوية مجددا ليل الثلاثاء، يبطئ وتيرة تقدم القوات.

وأظهرت صور التقطتها رويترز جزءا من الجيب المتبقي لتنظيم الدولة الإسلامية، حيث تجمع مقاتلون ومدنيون بين خيام وعربات متناثرة على أطراف القرية.