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هكذا تحدث أردوغان عن وضع اقتصاد بلاده مع تدهور سعر الليرة

هكذا تحدث أردوغان عن وضع اقتصاد بلاده مع تدهور سعر الليرة
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