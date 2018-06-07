هكذا تحدث أردوغان عن وضع اقتصاد بلاده مع تدهور سعر الليرة

تطرق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، للوضع الاقتصادي لبلاده في ظل تراجع سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية.

وقال أردوغان إن اقتصاد بلاده، الذي ترغب بعض القوى بتوجيه ضربة له من خلال التلاعب بسعر الصرف والفائدة والتضخم، سيصبح أكثر قوة ومتانة بعد انتخابات 24 يونيو/ حزيران الرئاسية والبرلمانية.

وأضاف في كلمة، خلال برنامج إفطار أقامته غرفة تجارة أنقرة في العاصمة التركية، أن تركيا تمتلك صورة أبهى من معظم البلدان المتقدمة.

وتابع: "لا يوجد أي مشكلة في إيرادات تركيا أو نفقاتها أو حتى ديونها وسدادها. مشيرا إلى أن بلاده أضحت نموذجا على مستوى العالم من خلال أدائها الاقتصادي الذي حققته خلال 16 عاما الماضية، وهي أسطورة على المستوى العالمي".

ولفت إلى أن دخل المواطن التركي كان يعادل ثلث دخل المواطن الأوروبي قبل 16 عاما، واليوم ارتفع إلى ثلثي دخل المواطن الأوروبي.

وشدد الرئيس التركي على أن هدف بلاده هو تحقيق التعادل في الدخل مع البلدان الأوروبية بحلول 2023، بل حتى التقدم عليها.

كما أكّد أردوغان أن وكالات التصنيف الائتماني تطلق تصريحات لا تستند إلى وضع الاقتصاد التركي، بل تهدف لتغذية الأجواء التي يجري خلقها ضد بلدنا، مشيرا إلى أن تلك المحاولات ستبوء بالفشل.