هكذا حاول قراصنة سعوديون التجسس على صحفي معارض

علي الأحمد يعد من أبرز الصحفيين المعارضين في الخارج، ويقيم منذ سنوات في الولايات المتحدة

كشفت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، عن محاولة قراصنة سعوديون، التجسس على صحفي معارض، مقيم في واشنطن.

وأوضحت الوكالة أن قراصنة تواصلوا مع الصحفي علي الأحمد، تحت اسم "تانيا ستالين"، زاعمين أنها سكرتيرة رئيس التحرير في هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وقالت إن المنتحلين طلبوا من علي الأحمد، الظهور معهم في مقابلة تلفزيونية، وذلك في شباط/ فبراير الماضي.

وتواصل هذا الاسم مع المعارض السعودي على مدى عدة أيام، حيث أرسلت له قائمة بموضوعات النقاش المقترحة، وشرحت له الترتيبات المزمعة لذلك اللقاء.

إلا أن المفاجأة هي قول "[ي بي سي"، إنه لا علم لديها بموظفة بهذا الاسم، وإن ذلك المسمى الوظيفي غير موجود في الهيئة.

وقال الأحمد إنه يعتقد أن السعودية تقف وراء تلك المحاولات، مؤكدا تلقيه عشرات الرسائل المشبوهة خلال السنوات الماضية، بحسب اسوشييتد برس.

وتحدثت الوكالة عن اعتماد القراصنة تكتيكات مختلفة ومنوعة لمحاولة اختراق البريد الإلكتروني للأحمد، فقد عمدوا إلى إنشاء حساب زائف على موقع "لينكد إن" استغلوا فيه صورة الصحفية سعاد مخنت التي تعمل بصحيفة واشنطن بوست.

يذكر أن علي الأحمد يعد من أبرز الصحفيين المعارضين في الخارج، ويقيم منذ سنوات في الولايات المتحدة.