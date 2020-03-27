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هكذا صلى المسلمون في إندونيسيا صلاة الجمعة بسبب كورونا

منشور 27 آذار / مارس 2020 - 10:08
هكذا صلى المسلمون في إندونيسيا صلاة الجمعة بسبب كورونا

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