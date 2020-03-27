منشور 27 آذار / مارس 2020 - 10:08 © 2000 - 2020 البوابة (www.albawaba.com) مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند هكذا صلى المسلمون في إندونيسيا صلاة الجمعة بسبب كورونا طالبو اللجوء يغادرون المنطقة الحدودية مع اليونان حظك اليوم مع السبت 28 مارس/آذار 2020 إسرائيل تسجل عاشر وفاة بفيروس كورونا والإصابات ترتفع إلى 3035 ترامب: أمريكا والصين "تعملان معا بشكل وثيق" لمكافحة كورونا Loading content ...